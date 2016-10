Ontevreden PvdA'ers komen met eigen kandidaat

DEN HAAG - Diederik Samsom, Lodewijk Asscher en Jacques Monasch krijgen te maken met een nieuwe tegenstander in de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA. De groep Linksom! binnen de PvdA presenteert vrijdag een eigen kandidaat en een eigen programma.

Door ANP - 19-10-2016, 17:30 (Update 19-10-2016, 17:30)

Voorzitter Gerard Bosman van de PvdA in Ridderkerk heeft dat laten weten. Hij is een van de initiatiefnemers van Linksom! De groep bestaat uit PvdA'er die ontevreden zijn over de huidige koers van de partij. Zij willen dat de PvdA terugkeert naar haar sociaaldemocratische idealen.

Bosman wil de naam van de kandidaat van Linksom! nog niet prijsgeven. Op de vraag of hij het zelf wordt, antwoordt hij niet.