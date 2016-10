Grote brand in woonwagenkamp Vlaardingen

ANP Grote brand in woonwagenkamp Vlaardingen

VLAARDINGEN - Bij een grote brand in een woonwagenkamp in Vlaardingen is een woonwagen in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. Twee andere wagens zijn zwaar beschadigd.

Door ANP - 20-10-2016, 4:15 (Update 20-10-2016, 4:15)

De brand begon in het begin van de nacht en tegen 4.00 uur was het vuur onder controle. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij en een sterke geur in Vlaardingen was het gevolg. De brandweer meldde dat ze twee hondjes hebben kunnen redden en dat er verder geen slachtoffers waren. Wel zijn drie mensen door ambulancepersoneel behandeld vanwege ademhalingsproblemen.

De woonwagenbewoners zijn tijdelijk ondergebracht in een ontvangstruimte van een begraafplaats.