Merwedebrug eindelijk één kant filevrij

ANP Merwedebrug eindelijk één kant filevrij

DEN HAAG - Bij de Merwedebrug op de A27 was het donderdagochtend in de spits goed te merken dat in de richting Utrecht weer beide rijstroken open zijn. De ANWB heeft die kant op geen files bespeurd. Wel in de andere rijrichting, naar het zuiden. Daar blijft voorlopig een van de twee rijstroken beschikbaar.

Door ANP - 20-10-2016, 10:44 (Update 20-10-2016, 10:44)

Rijkswaterstaat was donderdagochtend in alle vroegte begonnen met ombouwen om de rijstroken weer open te stellen.

Sinds vorige week dinsdag is de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtverkeer en bussen in beide richtingen gesloten omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zijn ontdekt. De afgelopen dagen was voor het andere verkeer in beide richtingen slechts een rijbaan open, omdat de andere strook werd gebruikt voor controle op vrachtverkeer. Daardoor ontstonden geregeld lange files.

Zaterdag begint het eerste werk aan de brug om de haarscheurtjes aan te pakken. Rijkswaterstaat zet daar vaart achter, zodat zwaar verkeer snel weer in beide richtingen over de brug kan en de files verleden tijd zijn.