Nederland schenkt 1 mln. voor ontmijnen Mosul

ANP Nederland schenkt 1 mln. voor ontmijnen Mosul

DEN HAAG - Nederland trekt een miljoen euro uit voor het ruimen van mijnen in de Iraakse stad Mosul. De stad is nu nog in handen van Islamitische Staat, maar is omsingeld door Iraakse en Koerdische troepen. Zij rekenen op felle tegenstand van IS, en na een eventuele aftocht van de extremisten op talloze valstrikbommen en mijnen.

Door ANP - 20-10-2016, 13:35 (Update 20-10-2016, 13:35)

Veel inwoners van Mosul zijn de Noord-Iraakse stad ontvlucht en door de nu begonnen belegering neemt hun aantal naar verwachting alleen maar toe. Nederland wil voorkomen dat burgers, als ze na de herovering van Mosul naar huis terugkeren, het slachtoffer worden van de door IS achtergelaten explosieven.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken beloofde daarom donderdag tijdens een internationaal topoverleg in Parijs een extra gift. Nederland trok eerder al 10 miljoen euro uit voor mijnruimers elders in Irak.