Palestijnen vangen bot na klacht over SGP'er

DEN HAAG - Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib voelt zich niet aangesproken door een klacht van de Palestijnse regeringspartij PLO over SGP-Kamerlid Kees van der Staaij. Het staat Kamerleden vrij op eigen initatief een Israëlische nederzetting te bezoeken, zoals Van der Staaij tot ongenoegen van de PLO deed, liet ze donderdag weten.

Door ANP - 20-10-2016, 15:34 (Update 20-10-2016, 15:34)

De SGP-fractievoorzitter deed in de herfstvakantie onder meer een Israëlische nederzetting aan op de Westelijke Jordaanoever, in bezet Palestijns gebied. Dat was een doorn in het oog van de PLO, de partij van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De PLO deed zijn beklag bij Arib, maar die wijst erop dat ,,het geen commissiebezoek namens de Tweede Kamer'' betreft. Kamerleden kunnen volgens haar op eigen initiatief een bezoek brengen aan plekken die zij belangrijk vinden.