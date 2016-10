Levensgevaarlijke xtc aangetroffen

AMSTERDAM - Het Trimbos-instituut heeft xtc gevonden met een zeer hoge dosis van de stof PMMA. De tabletten kunnen dodelijk zijn.

20-10-2016

Dat heeft het Trimbos-instituut donderdag laten weten naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws. Het gaat om een roze pil met aan beide zijden een logo van superman.

Een pil werd afgegeven bij een van de testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS).

PMMA kan leiden tot dodelijke oververhitting, hart-, lever-, en nierfalen. Uren nadat een dosis PMMA is ingenomen, kan dat voor gebruikers ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Het Trimbos-instituut roept mensen die zo'n pil hebben op, die bij het DIMS af te geven voor analyse. Dat kan ook anoniem.

In de afgelopen jaren zijn in binnen- en buitenland verschillende mensen overleden na het gebruiken van drugs die PMMA bevatten. Voor PMMA is eerder gewaarschuwd, onder meer via drugsfora en internetsites.

In Amsterdam heeft op dit moment het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats. Een woordvoerster van het Trimbos-instituut laat weten dat op dit evenement met posters en flyers wordt gewaarschuwd voor het gebruik van de gevaarlijke pil en andere xtc. Twee jaar geleden overleden drie bezoekers van het ADE.