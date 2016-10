Huizen aardbevingsgebied moeilijk te verkopen

DEN HAAG - Woningen in het aardbevingsgebied in Groningen zijn sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 (met een kracht van 3,6) steeds minder makkelijk te verkopen. Ook staan ze veel langer te koop. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Door ANP - 21-10-2016, 7:32 (Update 21-10-2016, 7:32)

Eind juni stonden in gemeenten binnen het aardbevingsgebied woningen in doorsnee 566 dagen te koop. Dat is ruim 4,5 maand langer dan in vergelijkbare gemeenten net buiten het gebied.

De verkoopprijzen trekken net als elders in het land aan. De prijzen van verkochte woningen in het aardbevingsgebied stegen het afgelopen jaar met 2,4 procent, tegen 3,4 procent in de gebieden eromheen. Wel is het recente herstel op de nationale woningmarkt in het bevingsgebied later begonnen.

Geen leegloop

Van een grote leegloop uit het aardbevingsgebied is overigens geen sprake, maar bewoners van het aardbevingsgebied die van plan zijn te verhuizen, willen wel veel vaker hun gemeente verlaten dan in een 'normale’ woningmarkt gebruikelijk is.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.