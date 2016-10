Organisaties Amsterdam prediken diversiteit

AMSTERDAM - Verschillende organisaties in Amsterdam gaan actief de boodschap 'diversiteit maakt ons mens' uitdragen. Daaronder zijn het COC, de Protestantse Kerk en de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en het Amsterdam Dance Event.

Door ANP - 21-10-2016, 10:08 (Update 21-10-2016, 10:08)

De organisaties roepen iedereen op de boodschap te bespreken op het werk, op school, in de sportclub en in de kerk. Ook willen ze dat mensen de hashtag #020diversity delen op sociale media.

Aanleiding voor het initiatief is de verspreiding van een antihomoflyer in Amsterdam. Daarin stond onder meer dat homoseksualiteit verboden is volgens de islam, het jodendom en het christendom. ,,De boodschap van de flyer is ook vanuit religieus perspectief onzin", aldus voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam.