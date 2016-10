Ban Ki-moon luistert nieuwe expo Museon op

ANP Ban Ki-moon luistert nieuwe expo Museon op

DEN HAAG - Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft een videoboodschap ingesproken voor de opening maandag in het Haagse Museon van de expositie 'One Planet'. Die gaat over de 'duurzame ontwikkelingsdoelen' van de Verenigde Naties, waarmee een veilige, vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld moet worden bereikt.

Door ANP - 21-10-2016, 12:31 (Update 21-10-2016, 12:31)

Het is de nieuwe centrale expositie van het Museon, die bedoeld is om jaren te blijven. Ze komt in de plaats van de oude basisexpositie 'Jouw wereld, mijn wereld'.

,,De tentoonstelling focust op wat er allemaal wel mogelijk is om de aarde leefbaar te houden. Van grote, ingrijpende oplossingen tot kleine ideeën met impact op een vierkante meter. 'One Planet' laat bezoekers zien dat ook zij die oplossingen in huis hebben en inspireert hen tot doordenken en meedoen'', zegt het Museon.

Er is volgens een woordvoerder vier jaar aan de tentoonstelling gewerkt en 2 miljoen euro uit verschillende bronnen in gestoken. Het Museon rekent op 200.000 bezoekers per jaar.

Naast de vaste expositie zijn er altijd tijdelijke actuele tentoonstellingen.