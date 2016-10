Burgemeester Broertjes wil tweede termijn

HILVERSUM - De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes (64) wil langer aanblijven in zijn gemeente als burgemeester. Hij heeft dat gezegd in een gesprek met de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes.

Door ANP - 21-10-2016, 15:13 (Update 21-10-2016, 15:13)

Broertjes werd op 1 juli 2011 benoemd tot burgemeester van Hilversum. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

De wens van Broertjes langer aan te blijven betekent dat de gemeenteraad van Hilversum zich de komende maanden bezig zal houden met de herbenoemingsprocedure voor de burgemeester per 1 juli 2017, aldus de gemeente Hilversum vrijdag.