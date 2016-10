200 kilo coke gevonden in olievaten Rotterdam

ANP 200 kilo coke gevonden in olievaten Rotterdam

ROTTERDAM - Medewerkers van de douane hebben vrijdag in de haven van Rotterdam in een container 200 kilo cocaïne gevonden. De drugs, met een waarde van ruim 5 miljoen euro, zijn inmiddels vernietigd, aldus het Openbaar Ministerie.

Door ANP - 21-10-2016, 17:24 (Update 21-10-2016, 17:24)

De container was verder gevuld met ijzeren vaten met olie. De drugs zaten, in tweehonderd pakketten verdeeld, in twee van die vaten. De container was woensdag aangekomen met een schip uit Brazilië.