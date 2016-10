Amsterdam wil van aandeel in de RAI af

AMSTERDAM - Amsterdam maakt haast met het afstoten van haar aandeel van 25 procent in het congrescentrum RAI. Dat heeft de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Kajsa Ollongren (Deelnemingen) zaterdag gezegd na een artikel in Het Parool.

Door ANP - 22-10-2016, 12:14 (Update 22-10-2016, 12:18)

Het onderzoeken van de mogelijkheid van verkoop stond al sinds vorig jaar op de actielijst van de gemeente, maar de verkoop is naar voren gehaald na een motie die de gemeenteraad afgelopen zomer heeft aangenomen. Daarin wordt aangedrongen op snelle afstoting in verband met de wapenbeurs die in juni in de RAI werd gehouden. De indieners van de motie, GroenLinks en SP, willen daar niet medeplichtig aan zijn.

Amsterdam zal haar belang, dat 22,7 miljoen euro waard is, eerst aanbieden aan de Vereniging RAI, de andere aandeelhouder. De opbrengst wordt gebruikt om schulden van de gemeente te verkleinen.

De gemeente Amsterdam heeft deelnemingen in verschillende bedrijven en instanties. Ze is voor 100 procent eigenaar van onder meer theater Carré en het openbaarvervoerbedrijf GVB. Ook zijn er kleinere belangen in onder andere Schiphol (20 procent), de Amsterdam ArenA (48 procent) en de clipper Stad Amsterdam (33 procent).