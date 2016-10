Waarschuwingsschot politie na mishandeling

HELMOND - De politie heeft zaterdagavond in Helmond een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van twee mannen. Het tweetal was even daarvoor mogelijk betrokken bij een mishandeling en bedreiging van een man in een woning aan de Uiverlaan in die plaats. Het slachtoffer zou mogelijk met een vuurwapen zijn bedreigd.

Door ANP - 22-10-2016, 23:47 (Update 22-10-2016, 23:47)

De politie zag op de Nachtegaallaan een auto rijden met daarin twee mogelijk betrokken personen. De auto werd tot stoppen gedwongen en de bestuurder stapte uit. Omdat de bijrijder niet meteen meewerkte loste een agent een waarschuwingsschot, waarop beiden mannen werden aangehouden.

In de woning aan de Uiverlaan hield de politie daarna nog eens twee mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling en bedreiging. Het gaat mogelijk om bekenden van het slachtoffer, dat gewond was aan zijn gezicht. De man was aanspreekbaar, volgens de politie.

Het viertal zit vast voor verder onderzoek.