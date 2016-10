Eerste najaarsvorst in De Bilt

ANP Eerste najaarsvorst in De Bilt

DE BILT - De eerste officiële vorst van dit najaar is een feit. In De Bilt stond de thermometer zondag om 6.00 uur op -0,2 graden. In Noord-Brabant was het het koudst met -1,9 graden in Woensdrecht. Dat meldt Weeronline.

Door ANP - 23-10-2016, 9:46 (Update 23-10-2016, 9:46)

De laatste officiële vorstdag voor de zomer was op 1 mei. Toen koelde het in De Bilt af tot -0,1 graden. De eerste vorst werd dit najaar gemeten op 9 oktober in Heino (Overijssel). Vorig jaar was de eerste officiële vorstdag pas op 23 november.