'Volgend kabinet sowieso met VVD, CDA en D66'

AMSTERDAM - Een volgend kabinet zal in ieder geval bestaan uit de VVD, het CDA en D66. Dat zegt opiniepeiler Maurice de Hond. Hij heeft onderzocht welke partijen Nederlandse kiezers graag in een volgend kabinet willen zien. Volgens zijn onderzoeksmethode maakt alleen het CDA positieve gevoelens los. D66 en VVD scoren licht negatief, maar toch nog ruim boven de overige partijen. Het minst graag ziet de kiezer de PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de SGP in een volgende regering.

Door ANP - 23-10-2016, 9:53 (Update 23-10-2016, 10:23)

De vraag wie de volgende premier zou moeten worden, levert geen enkel positief antwoord op. Mark Rutte (VVD) scoort nog het minst slecht, gevolgd door Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA). Geert Wilders (PVV) en Diederik Samsom (PvdA) scoren het laagst.

De Hond vroeg de kiezers ook of Nederland het associatieverdrag met Oekraïne moet ratificeren. Als er geen concessies vanuit Brussel komen, vindt 30 procent dat we moeten ratificeren en 50 procent niet. Kiezers van PvdA, D66 en GroenLinks zijn dan het meeste voor, kiezers van de VVD zijn verdeeld en kiezers van PVV, SP en 50PLUS het sterkste tegen.

Komt Brussel tegemoet aan wensen van Nederland voor extra zekerheden, dan vindt 44 procent dat Nederland moet ratificeren en 37 procent niet.

De verdragskwestie kwam de afgelopen dagen aan de orde op een EU-top in Brussel. Premier Rutte zei daar dat niet ratificeren ,,consequenties heeft voor de stabiliteit in de regio". Op 6 april stemde een meerderheid van de Nederlandse kiezers in een referendum tegen de associatieovereenkomst met Oekraïne.