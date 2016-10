Koenders kaart vreemdelingenangst aan

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft zondag gewaarschuwd voor toenemende angst voor vreemdelingen, zowel in Hongarije als in Nederland. Dat deed hij in een toespraak tijdens de herdenking van de Hongaarse Opstand, zestig jaar geleden.

Door ANP - 23-10-2016, 15:36 (Update 23-10-2016, 15:36)

,,Vrijheid, gelijkheid, democratie, rechtvaardigheid, mensenrechten, pluralisme, tolerantie, solidariteit. Voor die waarden hebben u en uw landgenoten gestreden en een hoge prijs betaald’’, zei Koenders in de Haagse Kloosterkerk.

,,We moeten elkaar daarop durven aanspreken en blijven leren van het verleden. We moeten die waarden blijven verdedigen. En ook dat is niet gemakkelijk, want soms schuurt het, in Hongarije, in Nederland, ook dat weet u als geen ander’’, zei de minister.

Koenders doelde hiermee op de vluchtelingenstroom die op gang kwam nadat de Sovjet-Unie in 1956 de Hongaarse Opstand bloedig neersloeg. Zo’n 200.000 Hongaren ontvluchtten hun land. Drieduizend van hen werden in Nederland opgevangen.

,,Nu proberen veel vluchtelingen Europa te bereiken. Velen steken de hand uit maar ook velen weten geen raad, overweldigd door zoveel nieuwkomers in hun land’’, aldus Koenders.