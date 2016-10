Nederlandse hond gekloond voor programma BNN

ANP Nederlandse hond gekloond voor programma BNN

HILVERSUM - BNN heeft voor een televisieprogramma een hond van een Rotterdams stel laten klonen in Zuid-Korea. Volgens de televisiezender is het voor eerst dat een Nederlands huisdier is gekloond.

Door ANP - 24-10-2016, 6:59 (Update 24-10-2016, 6:59)

In Klonen: Wens of Waanzin reizen Sophie Hilbrand en Bas Haring de wereld over om de stand van zaken te verkennen. De programmamakers hebben een hond laten klonen om ,,het niet bij theoretisch geneuzel te houden en om de discussie nieuw leven in te blazen'', aldus BNN.

Via een oproep op social media kwamen ze bij een Rotterdams stel terecht die hun Amerikaanse buldog Joep wel wilden laten klonen. Door een klein stukje weefsel van Joep af te nemen heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf Sooam Biotech een exacte kopie van hun hond gemaakt.