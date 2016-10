Meer overlast passagiers in vliegtuigen

DEN HAAG - Passagiers zorgen steeds vaker voor overlast in het vliegtuig. Volgens cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn er in de eerste negen maanden van dit jaar 723 meldingen binnengekomen. Dat zijn er evenveel als in heel 2015. Volgens een woordvoerster gaat de inspectie ervan uit dat de cijfers dit jaar nog verder stijgen.

Door ANP - 24-10-2016, 9:14 (Update 24-10-2016, 9:14)

Roken heeft tot nu toe de meeste problemen veroorzaakt (38 procent) en er kwamen meldingen binnen over asociaal gedrag (35 procent) en drank (27 procent).

Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om incidenten te melden bij de inspectie. Sinds 2010 is het aantal meldingen gestegen. In 2010 werden er 421 incidenten gemeld. In 2014 waren het er 747.