Kabinet: berechting MH17 mogelijk in Nederland

DEN HAAG - Het kabinet houdt er nadrukkelijk rekening mee dat de daders achter het neerschieten van vlucht MH17 uiteindelijk voor de Nederlandse rechter moeten komen. Dat blijkt uit een brief van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 24-10-2016, 20:31 (Update 24-10-2016, 20:31)

De minister benadrukt dat er nog geen beslissing is genomen en dat meerdere mogelijkheden worden uitgewerkt. Het gaat daarbij om een nog op te richten internationaal tribunaal of nationale vervolging in een van de landen die samenwerken in het strafrechtelijk onderzoek. Ons land denkt dat in het geval van die laatste optie de kans groot is dat naar Nederland wordt gekeken.

De mogelijkheid van een VN-tribunaal is na een veto van Rusland al een tijd van de baan.