Zelfdoding CDA'er Van der Heijden en vrouw

ROTTERDAM - Het voormalige CDA-Kamerlid Frans Jozef van der Heijden (78) en zijn vrouw hebben vrijdag samen hun levens beëindigd. In een overlijdensbericht, dinsdag in het AD, lichten ze hun besluit om uit het leven te stappen toe. Het echtpaar schreef zelf de tekst die zich laat lezen als statement en als kritiek op de bezuinigingen in de zorg.

Door ANP - 24-10-2016, 23:56 (Update 24-10-2016, 23:56)

,,De discussie over een zelfgekozen levenseinde staat nog steeds in het teken van de vraag of mensen, die menen dat zij hun leven hebben voltooid, dat leven ook mogen beëindigen'' zo staat in de rouwadvertentie. ,,Alsof - in ons geval 53 jaar - samenleven in voor- en tegenspoed, maar vooral in liefde en geluk dan geen gewicht meer in de schaal legt bij de vraag dat leven ook samen te mogen beëindigen.''

,,Meest voor de hand ligt de vraag of mensen, die menen dat hun leven in groot lijden en last dreigt te eindigen (onder meer door ernstig aangetaste zorg), dat leven ook mogen beëindigen nu ze nog niet al te zeer lijden en in last voor zichzelf en anderen verkeren.''

Gevraagd naar een inhoudelijke reactie op de nagelaten verklaring rond hun zelfgekozen dood, laat het CDA weten dat nu niet gepast te vinden. ,,We zijn in onze gedachten bij de nabestaanden en wensen de familie en vrienden veel sterkte.''

Juist de laatste weken is er veel discussie over 'voltooid leven'. Het kabinet wil in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken die regelt dat ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, onder strikte voorwaarden hulp kunnen krijgen bij levensbeëindiging.

CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom herinnert zich Van der Heijden als een hartstochtelijk en authentiek CDA'er. ,,Ik ben diep onder de indruk en ook verdrietig.''

Van der Heijden werd in 1970 lid van de Rotterdamse gemeenteraad, toen nog voor de KVP, en was Kamerlid van 1982 tot 1998. In dat jaar keerde hij als lijstduwer met voorkeurstemmen terug in de raad. Hij maakte onder meer deel uit van een commissie die onderzoek deed naar het declaratiegedrag van oud-burgemeester Bram Peper. Ook was hij lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Van der Heijdens partner Gonnie, met wie hij in 1963 trouwde, was actief in de Rotterdamse gemeentepolitiek.