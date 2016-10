Wilders wil nog meer weten over aanslag

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders zit nog steeds met vragen over de aanslag in 2015 in het Amerikaanse Garland (Texas). Twee aanvallers werden daar doodgeschoten door de politie niet lang nadat Wilders er op een bijeenkomst had gesproken.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) meldde maandagavond dat volgens de Amerikaanse autoriteiten voor 3 mei 2015 geen serieuze aanwijzingen waren over een mogelijke dreigende situatie in Garland, zoals een undercoveragent van de FBI eerder verklaarde. Op de dag van de aanslag bij de expositie van Mohammed-cartoons zijn wel aanwijzingen doorgespeeld aan de politie van Garland, de beveiliging bij het evenement en andere diensten. Van Wilders mag die informatie preciezer: hij wil horen of deze informatie ook naar Nederlandse diensten als bijvoorbeeld de inlichtingendienst AIVD is gegaan. De PVV-voorman liet dat maandagavond op Twitter weten.