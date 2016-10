840 mensen probeerden illegale oversteek Groot-Brittannië

DEN HAAG - Zo’n 840 mensen hebben dit jaar geprobeerd vanuit Nederland illegaal de oversteek te maken naar Groot-Brittannië, waarvan tien vanuit IJmuiden.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de maanden januari tot en met september. Het zijn er al fors meer dan in heel 2015, toen het bij 500 verstekelingen bleef.

Vaak gaat het om Albanezen die bijvoorbeeld vanuit Hoek van Holland proberen de oversteek te maken door in een vrachtwagen te klimmen. In totaal 43 procent van de ‘inklimmers’ komt uit Albanië, 8 procent komt uit Polen.

Van de in totaal 840 illegale overstekers werden er 450 in Hoek van Holland aangetroffen, in Europoort 180 en 10 in IJmuiden. In het Verenigd Koninkrijk (VK) werden nog eens 190 mensen aangetroffen die uit Nederland afkomstig waren.

Steeds meer van de inklimmers worden aan de Nederlandse kant van de Noordzee ontdekt. Hun aandeel steeg van 55 procent in 2015 naar 78 procent dit jaar. Volgens het ministerie toont dit aan dat de extra controles die vorig jaar zijn ingesteld hun vruchten afwerpen.

De laatste kwartalen daalt het aantal illegale overstekers. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er 360, in het tweede 270 en in het derde kwartaal 210. Maar het voorlopige jaartotaal overtreft dat van vorig jaar dus al ruim.