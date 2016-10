Bruinvissen in Zierikzee live te beluisteren

ZIERIKZEE - Bruinvissen in de Oosterschelde zijn niet alleen te spotten, maar vanaf nu ook live te horen. Een speciale technische installatie op het havenhoofd van Zierikzee maakt dit mogelijk.

Door ANP - 25-10-2016, 11:40 (Update 25-10-2016, 11:40)

Via een zuil worden bruinvisgeluiden met behulp van een hydrofoon opgevangen. De hydrofoon is bevestigd aan een boei voor de kust. ,,Met een druk op de knop hoort de bezoeker de geluiden die de dieren uitzenden. Op de zuil staat informatie over de bruinvis, de kleinste soort walvisachtigen die in Nederland voorkomt’’, aldus initiatiefnemer Frank Zanderink van Stichting Rugvin.

In de Oosterschelde verblijven ongeveer dertig bruinvissen waarvan een aantal zich zeer regelmatig laat zien rondom het havenhoofd van Zierikzee. Om zich onder water te oriënteren, onderling te communiceren en vis te vangen, zenden bruinvissen hoogfrequente geluiden uit die ze ook weer opvangen wanneer de geluiden terugkaatsen.

In voorjaar van 2017 wordt de zuil voorzien van een datarecorder. Dit apparaat maakt het mogelijk vast te leggen hoe vaak en wanneer de bruinvissen zich in de buurt van de boei begeven.