Verblijf in terroristengebied wordt strafbaar

ANP Verblijf in terroristengebied wordt strafbaar

DEN HAAG - Verblijven op grondgebied waar een terroristische organisatie de dienst uitmaakt wordt strafbaar. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) werkt aan een wetswijziging, schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 25-10-2016, 12:09 (Update 25-10-2016, 12:29)

De minister had toegezegd om te onderzoeken of strafbaarstelling nuttig is. Hij deed dat naar aanleiding van een voorstel van de VVD, het CDA en de SGP. Van der Steur wil de wetswijziging nog voor het einde van het jaar indienen bij de Tweede Kamer.

Het kabinet voelde er eerder weinig voor om verblijf in terroristengebied in bijvoorbeeld Syrië strafbaar te stellen. Na recente onderzoeken waaruit bleek dat Syriëgangers eigenlijk niet in dit gebied kunnen zijn zonder dat ze worden voorbereid op de strijd, heeft de minister het er nogmaals met het Openbaar Ministerie (OM) over gehad.

Rechter

Terugkeerders uit terroristengebied worden vaak al vervolgd. Het OM vindt echter dat de strafbaarstelling van puur het verblijf van pas kan komen, als de terroristische bedoelingen van zo'n terugkeerder uiteindelijk bij de rechter niet kunnen worden bewezen.

Uit cijfers van afgelopen zomer blijkt dat sinds 2012 in totaal zo'n 260 mensen vanuit Nederland naar Syrië en Irak vertrokken, onder wie vrouwen en minderjarigen. Ongeveer veertig van hen zijn inmiddels in Nederland teruggekeerd en 42 personen zijn omgekomen.