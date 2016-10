Twee nieuwe boeken van jarige Jan Terlouw

Twee nieuwe boeken van jarige Jan Terlouw

TWELLO - Schrijver en politicus Jan Terlouw (D66) wordt op 16 november 85 jaar. Hij viert zijn verjaardag met de publicatie van twee nieuwe boeken, aldus zijn uitgever dinsdag.

Door ANP - 25-10-2016, 12:47 (Update 25-10-2016, 12:47)

Op zijn verjaardag verschijnen het jeugdboek Het Hebzuchtgas en de novelle Kop uit het Zand. Het Hebzuchtgas gaat over een klimaatplan, gemaakt door kinderen van directeuren van energiebedrijven. Kop uit het Zand beschrijft de gevolgen van een nieuwe grote watersnoodramp.

Fysicus Terlouw was onder meer commissaris van de koningin in Gelderland en maakte in zijn bestuursperiode de dreigende dijkdoorbraken van 1995 mee. Terlouw was ook fractievoorzitter van D66, senator voor die partij en minister van Economische Zaken. Maar hij is ook als schrijver heel bekend. Zijn boeken Oorlogswinter en Koning van Katoren behoren tot de klassiekers in de jeugdliteratuur. Terlouw schrijft samen met zijn dochter ook een thrillerreeks.