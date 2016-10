Stagiair vervalste aanvraag paspoorten

UTRECHT - Een 19-jarige ex-stagiair van de gemeente Utrecht is veroordeeld tot 4 maanden jeugddetentie en 12 maanden cel omdat hij de aanvraagformulieren van paspoorten en een identiteitskaart vervalste. De rechtbank in Utrecht oordeelt dat hij op grove wijze misbruik maakte van zijn positie bij de gemeente en daarmee het vertrouwen van de burger in de overheid ernstig heeft geschaad.

Door ANP - 25-10-2016, 15:11 (Update 25-10-2016, 15:11)

De man liep stage op de afdeling Publiekszaken van de gemeente en hield zich daar bezig met de aanvraag van paspoorten en identiteitskaarten. In enkele maanden tijd vervalste hij de formulieren van twaalf reisdocumenten.

Omdat de man in de eerste periode van zijn stage minderjarig was, bestaat zijn straf deels uit jeugddetentie.