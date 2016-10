Sylvana: Derksen verdient discriminatiecursus

DEN HAAG - Voetbalexpert Johan Derksen verdient een discriminatiecursus zodat hij wordt geconfronteerd met zijn eigen discriminerende gedrag. Dat schrijft Sylvana Simons van de beweging DENK in een open brief aan hem.

Door ANP - 25-10-2016, 16:58 (Update 25-10-2016, 16:58)

Ze reageert dinsdag op uitspraken die Derksen maandag deed in het programma Voetbal Inside. Daar ging het over de beslissing van RTL om Zwarte Piet te vervangen door de Schoorsteenpiet. Derksen sprak over ,,dat hysterische juffrouwtje Simons dat nu zo trots als een aapje door het land rent''.

Toen presentator Wilfred Genee hem wilde corrigeren door te zeggen dat Derksen ,,zo trots als een pauw'' bedoelde, zei Derksen ,,ze lijkt helemaal niet op een pauw''. Derksen zelf liet dinsdag aan het AD weten dat hij Simons niet doelbewust heeft willen kwetsen: ,,Ik haalde op ongelukkige wijze verschillende spreekwoorden door elkaar".

Simons, uitgesproken tegenstander van Zwarte Piet, stelt voor dat Derksen de Educatieve Maatregel Discriminatie ondergaat, uit het verkiezingsprogramma van DENK. ,,In contact met de mensen die jij doorgaans als 'apen' kwalificeert, zul je zien en beleven wat je nou eigenlijk zegt en welk effect dat heeft'', aldus Simons.