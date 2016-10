Niet handsfree bellen pakt heel duur uit

OOSTZAAN - Een 32-jarige automobilist uit Noord-Scharwoude heeft een hoge prijs moeten betalen voor het feit dat hij al rijdend niet handsfree aan het bellen was. Agenten die dat zagen gebeuren, hielden hem maandag aan op de A8 bij Oostzaan.

Door ANP - 25-10-2016, 17:04 (Update 25-10-2016, 17:04)

Toen ze vervolgens zijn auto controleerden, ontdekten de agenten dat de man er anderhalve ton aan contant geld in had verstopt. Hij had geen goede verklaring voor de aanwezigheid van het geld en is meegenomen voor verhoor, aldus de politie dinsdag.