ANP Dijkhoff stelt adviescollege levenslang in

DEN HAAG - Vanaf 1 maart 2017 gaat een speciaal adviescollege bekijken of iemand die tot levenslang is veroordeeld zich na 25 jaar detentie kan gaan voorbereiden op een mogelijke terugkeer in de samenleving. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 25-10-2016, 19:16 (Update 25-10-2016, 19:16)

Hij wil zo tegemoetkomen aan een reeks gerechtelijke uitspraken, waardoor levenslang in de praktijk de afgelopen tijd niet meer wordt opgelegd. Zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) als de Hoge Raad vindt dat ook iemand die tot levenslang is veroordeeld, enig uitzicht moet houden op mogelijke vrijlating.

Met een positief advies van het adviescollege, dat onder meer kijkt naar de kans dat iemand opnieuw in de fout gaat, mag een tot levenslang veroordeelde re-integratieactiviteiten starten. De resultaten daarvan worden meegewogen in de uiteindelijke gratieprocedure. Daarin verandert verder niets. Uiteindelijk beslist de staatssecretaris over verlof en vrijlating.

Dijkhoff zegt toe dat hij naast het instellen van het adviescollege tegelijkertijd ook zal werken aan een wetswijziging. Dat was een eis van een aantal partijen in de Tweede Kamer. Met het alvast instellen van het adviescollege wil Dijkhoff zo snel mogelijk tegemoet komen aan de bezwaren, zodat de levenslange straf weer geëist en opgelegd kan worden.