ANP Burgemeester A'dam sluit opnieuw coffeeshop

AMSTERDAM - Coffeeshop Vondel aan de Overtoom in Amsterdam is dinsdag voor onbepaalde tijd gesloten. Dat is gebeurd op last van burgemeester Eberhard van der Laan. Aanleiding is de beschieting van de coffeeshop in de nacht van maandag op dinsdag.

Door ANP - 25-10-2016, 20:59 (Update 25-10-2016, 20:59)

Volgens Van der Laan is door de schietpartij de openbare orde in gevaar gekomen. ,,Een schietpartij in een woonwijk, waarbij de motieven niet duidelijk zijn en herhaling niet is uit te sluiten, brengt de veiligheid van bewoners en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan", aldus de gemeente Amsterdam.

Het is niet de eerste wiethandel die op last van de gemeente dicht moet. Vorige week werd The Blue Lagoon, ook aan de Overtoom, gesloten nadat het pand onder vuur was genomen. In september werd een coffeeshop aan de Achillesstraat in de hoofdstad gesloten na een beschieting.

Het afgelopen jaar zijn in totaal zes coffeeshops beschoten. ,,Er kan sprake zijn van afpersing van eigenaren, maar ook een doelbewuste poging om de concurrentie uit te schakelen", zei de politie eerder tegen De Telegraaf.