ANP Treinen NS rijden jaar eerder op groene stroom

UTRECHT - Alle elektrische treinen van de Nederlandse Spoorwegen rijden vanaf 1 januari op groene stroom opgewekt met windenergie. Dat is een jaar eerder dan gepland. ,,Hiermee zijn we het eerste land ter wereld. Onze 9 miljoen klanten in Nederland kunnen dan elke dag reizen zonder schadelijke CO2-uitstoot", aldus interim president-directeur van de NS Roger van Boxtel.

Door ANP - 26-10-2016, 0:35 (Update 26-10-2016, 0:35)

Samen met onder meer KLM en producent van elektrische auto's Tesla discussieert Van Boxtel woensdag op de Nationale Klimaattop over mobiliteit in 2050.

De NS is ook begonnen met een project om bij vijftien grote werkgevers de mobiliteit van hun medewerkers te verduurzamen. De medewerkers worden actief gestimuleerd minder met de auto en meer met de fiets, trein of elektrisch vervoer te reizen. Op de klimaattop zal een nieuwe groep bedrijven zich aansluiten bij het project Anders Reizen. De NS werkt hierbij samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, werkgeversorganisatie VNO-NCW en milieuorganisatie Natuur & Milieu.

,,Autoritten op fossiele brandstof zijn nu nog de norm maar moeten de uitzondering worden. Binnenkort nemen we in Nederland hopelijk afscheid van de kolencentrales; Over een paar jaar kijken we met dezelfde verbazing terug op het tijdperk van de benzinemotor", verwacht Van Boxtel.

De Nationale Klimaattop is het Nederlandse vervolg op de internationale Klimaattop vorig jaar in Parijs. Daar sloten 195 landen een klimaatakkoord waarin is afgesproken om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden. Het Nederlandse vervolg is een initiatief staatssecretaris Sharon Dijksma. De bijeenkomst heeft plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.