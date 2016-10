Kamer praat over stervenshulp voltooid leven

DEN HAAG - De Tweede Kamer praat woensdag met de ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) over het plan om stervenshulp toe te staan aan ouderen die vinden dat hun leven is voltooid.

Door ANP - 26-10-2016, 3:20 (Update 26-10-2016, 3:20)

Het onderwerp ligt zeer gevoelig. SGP-leider Kees van der Staaij heeft er grote moeite mee. Daags voor het debat kondigde hij al aan dat hij met een motie van afkeuring komt als het kabinet hulp bij zelfdoding wettelijk wil regelen. Hij vindt dat de overheid de taak heeft bescherming te bieden aan ieder mensenleven. Van der Staaij wijst erop dat ook de commissie onder voorzitterschap van Paul Schnabel het kabinet heeft geadviseerd om de stervenshulp niet mogelijk te maken.

Dat de SGP naar het politiek zware middel van een motie van afkeuring grijpt, is uitzonderlijk. In de achttien jaar dat Van der Staaij in de Tweede Kamer zit, heeft hij er nog nooit gebruik van gemaakt. In een motie van afkeuring wordt het beleid van het kabinet of een minister veroordeeld. Eerder lieten ook CDA, ChristenUnie en SP ook al weten dat zij het voorstel niet kunnen steunen.