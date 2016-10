Nationale Klimaattop in Van Nellefabriek

ROTTERDAM - In de Van Nellefabriek in Rotterdam worden woensdag tijdens de Nationale Klimaattop initiatieven en maatregelen vergaard die helpen om de uitstoot van het schadelijke broeikasgas CO2 (kooldioxide) te verminderen. Premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma (infrastructuur en Milieu) openen de top.

Door ANP - 26-10-2016, 4:59 (Update 26-10-2016, 4:59)

Present zijn onder meer de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, Marjan van Loon (bestuursvoorzitter Shell Nederland), Pieter Elbers (KLM) en Greenpeace-directeur Joris Thijssen. Tijdens deze klimaattop is de Nederlandse première van de documentaire 'Before the Flood’ van Leonardo DiCaprio. De film gaat over de voorziene klimaatverandering en wat mensen kunnen doen om het tijd te keren.

Dijksma nam het initiatief voor de Nationale Klimaattop nadat in december het historische klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is nodig om de in Parijs gemaakte afspraken te kunnen halen. Woensdag wordt aan het einde van de dag bekendgemaakt met hoeveel de CO2-uitstoot in Nederland kan worden verminderd door initiatieven die op de top zijn besproken.