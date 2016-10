Grote brand in bedrijvengebouw Ommen

OMMEN - Bij een bedrijvengebouw in de Veldkampweg in Ommen heeft woensdag een grote brand gewoed. Rond 05.00 uur meldde de Veiligheidsregio IJsselland dat de brand onder controle was en werd het sein brand meester gegeven.

Door ANP - 26-10-2016, 5:34 (Update 26-10-2016, 5:34)

De brand ontstond na 02.00 uur. De veiligheidsregio heeft meerdere brandweerwagens ingezet. Hierdoor is voorkomen dat de brand kon overslaan naar naastgelegen gebouwen. De brandweer onderzoekt nog of bij de brand asbest is vrijgekomen.

In het industriepand zit een woning met een motorzaak en twee garagebedrijven. De woning is gespaard gebleven, meldde de veiligheidsregio.