Meldpunt studenten met toeslagproblemen

DEN HAAG - De Landelijke Studentenvakbond start een meldpunt voor jongeren die problemen hebben met huurtoeslag. Omdat de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is aangescherpt komen studentenkamers niet meer in aanmerking voor individuele huisnummers. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen.

Door ANP - 26-10-2016, 8:51 (Update 26-10-2016, 8:51)

Een studentenkamer die voorheen nummer 2D had, wordt voortaan geregistreerd op nummer 2. ,,Door bewoners van een onzelfstandige woonruimte samen te voegen tot een grote eenheid met één adres, kunnen bij Belastingdienst/Toeslagen onterechte huishoudsamenstellingen ontstaan’’, aldus de LSVb .

,,Om huurtoeslag te krijgen is het belangrijk dat het inkomen van de bewoners niet te hoog is. Met het inkomen van je huisgenoten geregistreerd op hetzelfde adres als jouw adres, kan het lijken alsof je te veel verdient om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.’’ De LSVb is samen met Kences, de koepel van huisvestingscorporaties, in gesprek met de Belastingdienst.