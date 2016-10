OM: geen schadeclaim voor klagers over Wilders

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie vindt dat veertig mensen die een schadeclaim hebben ingediend na de 'minder-minder-'uitspraak van Geert Wilders niet ontvankelijk zijn. De veertig benadeelden eisen een geldbedrag van de politicus, maar het OM vindt dat ze niet voldoen aan de voorwaarden voor schadevergoeding.

Door ANP - 26-10-2016, 9:31 (Update 26-10-2016, 9:31)

De rechtbank in het Wilders-proces had het OM gevraagd om er een standpunt over in te nemen, nog voor de inhoudelijke behandeling van de zaak maandag begint. Dat is nu gebeurd. De rechtbank zal die mening tijdens de behandeling meenemen en er uiteindelijk een uitspraak over doen. Op 21 november is er een dag uitgetrokken waarop de benadeelde partijen hun zegje mogen doen. Ook het OM zal dan zijn standpunt toelichten.

Een woordvoerder van het OM kon woensdag niet zeggen aan welke wettelijke voorwaarden de veertig niet voldoen om schadevergoeding te krijgen in het strafproces. ,,Maar dat is in dit geval voor iedereen gelijk.''