ANP Deel Designer Outlet Roermond ontruimd

ROERMOND - De hulpdiensten hebben woensdagochtend een deel van het Designer Outlet Center DOC in Roermond ontruimd wegens een groot gaslek. Dat ontstond rond 9.30 uur tijdens bouwwerkzaamheden.

Door ANP - 26-10-2016, 10:47 (Update 26-10-2016, 10:47)

Volgens een woordvoerder van het DOC worden zo'n 120 mensen elders in het grote winkelcentrum opgevangen. Het is er nog niet druk, zo vroeg in de ochtend.

De werkzaamheden aan de nieuwbouw bij het DOC waar het lek ontstond, is stilgelegd. Vele tientallen bouwvakkers moesten het terrein verlaten.