Oekraïne wil langer doorpraten over verdrag

DEN HAAG - Oekraïne hoopt dat ook na 1 november nog kan worden doorgepraat over het associatieverdrag met de EU dat in april tijdens een referendum werd verworpen. Maar het Nederlandse parlement wil voor dinsdag uitsluitsel van het kabinet. Met een slotoffensief wordt naarstig gezocht naar een oplossing.

Door ANP - 26-10-2016, 16:22 (Update 26-10-2016, 16:22)

,,1 november is geen deadline voor Oekraïne of Europa. Voor mij is het vinden van een goede oplossing belangrijk, niet het stellen van een deadline", zei de Oekraïense minister Pavlo Klimkin van Buitenlandse Zaken woensdag. Hij overlegt niet alleen met Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) maar gaat ook langs bij enkele oppositiepartijen (onder meer CDA en D66) om die ervan te overtuigen het verdrag niet te laten vallen.

Achter de schermen voert Koenders druk overleg met oppositiepartijen. Gezocht wordt naar een oplossing waar deze partijen mee kunnen leven. Als dit inhoudelijk deel geregeld is, wordt het makkelijker om een ,,paar weken'' uitstel te vragen, aldus een betrokkene. Vrijdag wordt er in de ministerraad over de kwestie gesproken.

Uitweg

Niet alleen Klimkin is naar Den Haag gekomen, ook zijn staatssecretaris Olena Zerkal is hierheen gereisd. Zij probeerde dinsdag de Kamer al te overtuigen het verdrag niet te blokkeren. Volgens haar kan Nederland bij het verdrag een verklaring opnemen waarin zijn bezwaren worden uitgelegd.

Koenders riep de oppositie na een ontmoeting met Klimkin op mee te werken aan het vinden van een uitweg uit het probleem. ,,Ik hoop dat de politieke partijen ons zullen steunen bij het vinden van een oplossing." Het kabinet streeft ernaar om het verdrag nog steeds te ratificeren, zei hij.