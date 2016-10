Nederlands leger in én boven Litouwen F-16

ANP Nederlands leger in én boven Litouwen F-16

BRUSSEL - Als de kwartiermakers in februari voor de Nederlandse NAVO-missie in Litouwen arriveren, zijn daar al vier Nederlandse F-16’s actief om het luchtruim van de Baltische staten te beschermen. De eerste echte militaire eenheden van de landmacht komen in maart aan in Litouwen, kon minister Jeanine Hennis (Defensie) woensdag melden aan haar NAVO-collega’s in Brussel.

Door ANP - 26-10-2016, 20:55 (Update 26-10-2016, 20:55)

De compagnie van ongeveer tweehonderd militairen rouleert elke drie maanden. Aan de zogeheten battlegroup in Litouwen onder Duits commando leveren naast Nederland ook België, Frankrijk, Noorwegen, Kroatië en Luxemburg militairen.

Als reactie op de Russische dreiging plaatst de alliantie daarnaast 'vooruitgeschoven eenheden’ van elk zo'n duizend man in Polen, Letland en Estland. Die staan onder commando van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. ,,De militaire aanwezigheid maakt duidelijk dat geen enkele schending van de bondgenootschappelijke integriteit onbeantwoord zal blijven'', aldus Hennis.

De vorige NAVO-missie van de Nederlandse luchtmacht boven de drie Baltische staten kwam in december 2014 ten einde. De gevechtsvliegtuigen werden destijds vier keer ingezet, om bommenwerpers en een transportvliegtuig te onderscheppen en naar het internationale luchtruim te begeleiden. De vier F-16’s zijn volgens de planning actief van 1 januari tot 31 maart.