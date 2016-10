IKEA roept steun Elvarli terug

ANP IKEA roept steun Elvarli terug

AMSTERDAM - Woonwarenhuis IKEA vraagt klanten die een steun van het opbergsysteem Elvarli hebben gekocht om die terug te brengen naar de winkel. Het risico bestaat dat het plankensysteem losraakt en omvalt. Dat komt door een inzetstuk dat niet correct is aangebracht, waardoor de steun niet of moeilijk vast te klemmen is tussen de vloer en het plafond.

Door ANP - 27-10-2016, 8:30 (Update 27-10-2016, 8:30)

Wie het onderdeel terugbrengt, krijgt zijn geld terug, verzekert IKEA. Daarvoor is geen kassabon nodig. Klanten kunnen ook het hele opbergsysteem terugbrengen.

IKEA heeft geen meldingen binnengekregen dat er mensen gewond zijn geraakt, maar wil het zekere voor het onzekere nemen omdat ,,de gevolgen van een eventueel ongeval ernstig kunnen zijn", aldus IKEA op de website.