Luchtmonsters na problemen bij Merwedebrug

ANP Luchtmonsters na problemen bij Merwedebrug

GORINCHEM - Monsters van de lucht onder de Merwedebrug moeten duidelijkheid geven waardoor vijf mensen dinsdag onwel zijn geworden tijdens de bouw van een steiger onder de brug. De steigerbouwers voelden zich niet goed en klaagden over pijn in de keel en een verdoofd gevoel in de tong.

Door ANP - 27-10-2016, 15:12 (Update 27-10-2016, 15:12)

De resultaten van het laboratorium zijn volgens Rijkswaterstaat later op donderdag bekend, maar de gegevens gaan eerst naar de aannemer. Die kan dan mogelijke maatregelen formuleren. Dit voorstel gaat waarschijnlijk vrijdag naar de Inspectie SZW en die beslist uiteindelijk of en hoe het werk hervat kan worden.

De vijf steigerbouwers hebben inmiddels geen klachten meer.

In de tijd dat de bouw van de steiger stil ligt, gaan de andere voorbereidingen voor de renovatie van de brug wel door. In de constructie van de brug zijn haarscheurtjes ontstaan. Alle voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen er niet overheen.