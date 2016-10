Extra politie-inzet tegen overlast Amsterdam

ANP Extra politie-inzet tegen overlast Amsterdam

AMSTERDAM - Een speciaal team van agenten en handhavers van de gemeente moet de toenemende overlast in de Amsterdamse binnenstad tegengaan. Bewoners en ondernemers moeten hierdoor direct merken dat de openbare ruimte wordt terugveroverd op zakkenrollers, nepdopedealers en extreme overlast door toeristen, schrijft burgemeester Eberhard van der Laan donderdag aan de gemeenteraad.

Door ANP - 27-10-2016, 16:13 (Update 27-10-2016, 16:13)

Het team werkt vanuit het Wallengebied en gaat op heel korte termijn aan de slag, aldus de burgemeester. De maatregelen komen voort uit het feit dat de binnenstad steeds drukker wordt, wat al langer de aandacht heeft van het stadsbestuur. Uit een onlangs door de politie uitgebracht rapport komen de keerzijde van de populariteit van Amsterdam en de gevolgen voor de leefbaarheid en de veiligheid nogmaals aan de orde.

Hoewel de hoofdstad al diverse maatregelen heeft genomen om de overlast terug te dringen, is volgens de burgemeester extra actie nodig. Naast het handhavingsteam wil het stadsbestuur een permanent systeem invoeren dat voetgangersstromen rond drukke plekken in de stad continu kan meten en analyseren. Hiermee werd al geëxperimenteerd tijdens SAIL, Koningsdag en de Europride. De Kalverstraat krijgt als eerste plek in de binnenstad sensoren voor dit zogenoemde crowd monitoring systeem. Aan de hand van gemeten gegevens kunnen dan bijvoorbeeld bezoekersstromen worden omgeleid of in het uiterste geval, zoals in 2013 eens gebeurde, straten worden afgesloten. Als de resultaten positief zijn, moet het meetsysteem op meerdere plekken in de stad komen.