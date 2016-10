Uitspraak moordzaak Visser/Severein verwacht

ANP Uitspraak moordzaak Visser/Severein verwacht

MURCIA - Bij de rechtbank in Murcia (Zuidoost-Spanje) maakt donderdag de volksjury zijn uitspraak bekend in de zaak tegen de vier verdachten van de moord op de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser (35) en haar partner Lodewijk Severein (57) in mei 2013.

Door ANP - 27-10-2016, 17:33 (Update 27-10-2016, 17:41)

De jury ging woensdagmiddag in afzondering in beraad. Eerst levert de jury zijn antwoorden in bij de rechter. Die kijkt eerst of er geen tegenstrijdigheden in zitten en daarna wordt de uitspraak in een openbare zitting bekendgemaakt.

Voorafgaand aan het beraad hebben de negen leden van de jury een vragenlijst ontvangen van de rechtbankpresident Enrique Domínguez. De antwoorden van de jury op die vragen bepalen of de vier verdachten schuldig worden bevonden.

Strafeis

De vragen zijn geheim tot aan de juryuitspraak. Maar zeker is dat de juryleden moeten beantwoorden of zij bewezen achten dat de Spanjaard Juan C. besloot de twee Nederlanders te doden, en of Juan C. daarvoor de twee Roemenen Valenti I. en Constantin I. inhuurde.

De openbare aanklager Verónica Celdrán blijft bij haar oorspronkelijke strafeis van vijftig jaar cel voor de drie hoofdverdachten. Daarmee negeert zij de poging van Juan C. (39) en Valentin I. (62) om strafvermindering te krijgen door tijdens het proces hun schuld te bekennen.

Tegen Serafín de A., de eigenaar van de citroenboomgaard waar de stoffelijke resten van de twee Nederlanders twee weken na de moord werden gevonden, eist het Openbaar Ministerie drie jaar cel wegens toedekking van het misdrijf.