Kabinet tevreden over oplossing voor CETA

Door ANP - 27-10-2016, 18:16 (Update 27-10-2016, 18:16)

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is positief over de oplossing die in België is gevonden om de impasse rond het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) te doorbreken. Dat heeft minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

De Franstalige Belgen hadden bezwaren gemaakt tegen het verdrag. Aan het verdrag wordt een verklaring gehecht waarin wordt ingegaan op de bezwaren van Wallonië. Daarin komt onder meer te staan dat België het Europees Hof van Justitie gaat vragen of ICS (aparte rechtbanken die conflicten over investeringen moeten beslechten) niet in strijd is met het Europees recht.

Ploumen zegt dat de verklaring past binnen de afspraken die zijn gemaakt met de Tweede Kamer.