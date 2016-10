Veel minder auto's met defecte verlichting

BUNNIK - Slechts 2 procent van de auto's in Nederland rijdt met defecte verlichting. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van brancheorganisatie BOVAG.

Door ANP - 28-10-2016, 6:41 (Update 28-10-2016, 6:41)

Bij het onderzoek zijn in september en oktober de voor- en achterlichting bekeken bij in totaal 10.125 passerende auto's. Van de voertuigen bleek 1,8 procent een defecte koplamp te hebben en 0,6 procent kapotte achterverlichting. In het najaar van 2006 werd een soortgelijk onderzoek gehouden. Toen bleek dat 15,4 procent van de auto's een of meerdere kapotte lampen had.

Volgens BOVAG zijn er veel minder kapotte lampen vanwege de technologische ontwikkelingen. ,,Vrijwel elke nieuwe auto kan tegenwoordig worden geleverd met hoogwaardige xenon- of LED-verlichting. Deze lampen hebben niet alleen een hoge lichtopbrengst, maar zijn tevens duurzamer en gaan dus minder snel stuk", aldus BOVAG.