ANP Timmermans doet dringend beroep op oppositie

BRUSSEL - Ook EU-commissaris Frans Timmermans voert de druk op de oppositie op om alsnog in te stemmen met een compromis over het associatieverdrag met Oekraïne. De afwijzing die uit de bus van het raadgevend referendum kwam ontslaat het parlement niet van de verantwoordelijkheid het goede te doen, stelde Timmermans zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Door ANP - 29-10-2016, 16:06 (Update 29-10-2016, 16:06)

De oppositie, die vooralsnog tegenhoudt dat het kabinet het Oekraïne-verdrag alsnog ratificeert, moet zich volgens Timmermans uitspreken. Hij hekelde de houding van D66-leider Alexander Pechtold, die volgens hem blijft wijzen naar de Europese Unie, die eerst met een aanbod zou moeten komen. ,,Zo werkt het hier niet'', aldus de tweede man van de Europese Commissie.

Timmermans gaf vooral het CDA, waarvan hij de positie ,,het minst van al'' begrijpt een veeg uit de pan. Van alle ,,redelijke krachten'' van de oppositie die premier Mark Rutte heeft gevraagd het compromis dat hij voorstelt alsnog te steunen, weigeren de christendemocraten vooralsnog het halsstarrigst. D66 is mogelijk wel bereid Ruttes compromis te overwegen, maar die steun is niet genoeg.

Lof

Timmermans loofde Ruttes inzet voor de Europese samenwerking, waarmee de premier volgens de EU-commissaris wel wat laat voor de dag komt. Dat had eerder en vaker gemoeten, vindt Timmermans.

De PvdA-coryfee wil dat Diederik Samsom zijn partij opnieuw aanvoert bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Samsoms belangrijkste rivaal in de lijsttrekkersverkiezing, vicepremier Lodewijk Asscher, is ook een uitstekende kandidaat, maar er is geen reden Samsom niet weer het vertrouwen te gunnen, zei hij.