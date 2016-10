Politie houdt vrouw aan na steekincident A15

ROTTERDAM - De politie heeft zaterdag een 25-jarige vrouw uit Hoogvliet aangehouden vanwege betrokkenheid bij een ruzie vrijdagavond op de A15 bij knooppunt Benelux. Daarbij raakte een 30-jarige man uit Spijkenisse gewond.

Door ANP - 29-10-2016, 17:59 (Update 29-10-2016, 17:59)

De politie werd gealarmeerd door een getuige die vrijdag rond 19.40 uur meldde dat er op de A15 een gewonde man in zijn auto zat. De man bleek gewond aan het bovenlijf, constateerde politiemensen later. De man is ernstig gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer was bij een verkeersruzie neergestoken. De tweede man die in de auto zat was niet bij de ruzie betrokken en bleef ongedeerd.

Naast de aangehouden vrouw zou er bij het steekincident nog een tweede persoon betrokken zijn geweest. De politie is op zoek naar deze medeverdachte.