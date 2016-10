'Doorrijden na ongeluk is altijd misdrijf'

DEN HAAG - Doorrijden na een verkeersongeluk waarbij doden en/of gewonden zijn gevallen, moet te allen tijde aangemerkt worden als een misdrijf. Daarvoor pleit de Vereniging van Verkeersslachtoffers na het dodelijk ongeval in Tilburg van donderdag. Twee voetgangers werden doodgereden en de verantwoordelijke bestuurder ging er vandoor.

Door ANP - 30-10-2016, 8:10 (Update 30-10-2016, 8:10)

,,De Nederlandse wetgeving laat veel te veel ruimte om alcoholmisbruik te verdonkeremanen zonder enige sanctie'', aldus de Vereniging. Als een doorrijder zich later maar wel binnen een dag meldt is de alcohol vaak uit zijn lichaam en wordt hij daar veelal niet voor vervolgd. ,,In andere landen is de wetgeving op dit gebied aanzienlijk strenger en wij zien geen reden waarom dit ook in Nederland niet verscherpt zou kunnen worden.''

De Vereniging pleit er ook voor dat als er sprake is van te hard rijden, het ongeluk niet als ongeval aan te merken maar als misdrijf met de daaraan gekoppelde sancties.