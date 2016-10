Geluksprofessor maakt lezers ´winterproof´; winterdip de baas

Geluksprofessor Patrick van Hees vermaakt lezers van de krant.

ZAANDAM - „Bedenk leuke dingen om naar uit te kijken, grote en kleinere doelen om te verwezenlijken en zorg dat je de batterij op tijd oplaadt. Doe je toch ook met je mobieltje, waarom niet voor jezelf”, vraagt Patrick van Hees.

Door Ronald Massaut - 30-10-2016, 18:39 (Update 30-10-2016, 18:39)

60 lezers van het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander waren zondagochtend te gast in de foyer bij Dagblad Zaanstreek om van Geluksprofessor Patrick van Hees te leren hoe ze een winterdepressie buiten de deur kunnen houden. Aanleiding was de publicatie van Van Hees’ derde boek ’Geluk is D.O.M.'.

Voor hen begon de eerste dag van de wintertijd al met geluk, omdat ze waren ingeloot voor deze workshop, blind getrokken uit bijna honderd inzenders, die een kaartje voor twee vroegen.

Het werd een inspirerende, vrolijke ochtend met handvatten om ’winterhard’ te beginnen aan de donkere dagen van het jaar. Lachende gezichten toen Patrick van Hees veranderde in showmaster Tony Bingoloni en bingokaarten uitdeelde om zijn nieuwe oek te winnen. ,,Kijk, dit hoort er ook bij, lachen. Mensen, lachen is zó gezond.''

De Geluksporofessor nam de lezers mee door zijn drie basisprincipes voor geluk, D.O.M: Doelen, Oplaadpunten en Mensen.

Foto Dirk Jongejans