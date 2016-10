NS-medewerkers leggen werk neer in Amsterdam

AMSTERDAM - Treinreizigers van en naar Amsterdam moeten maandag rekening houden met extra drukte en vertragingen in de avondspits. Medewerkers van NS in de hoofdstad hebben aangekondigd het werk neer te leggen tijdens de avondspits. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur ligt het treinverkeer rond Amsterdam daardoor stil, wat ook gevolgen heeft voor de dienstregeling in de rest van Nederland.

Door ANP - 31-10-2016, 3:22 (Update 31-10-2016, 3:22)

Het is nog onduidelijk hoeveel NS-medewerkers het werk daadwerkelijk neerleggen en hoe groot de overlast voor de reizigers wordt. Het is daarom volgens NS aan te raden de dienstregeling goed in de gaten te houden.

Veel mensen nemen waarschijnlijk het zekere voor het onzekere en kiezen voor de auto, wat ook op de weg voor vertraging kan zorgen.